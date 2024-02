Venezia, Altare: «Per noi è più facile giocare con squadre come Parma e Cremonese»

Ai microfoni di TuttoVeneziaSport.it, Giorgio Altare ha parlato del campionato di Serie B e della stagione del Venezia. Ecco un estratto delle sue parole:

«Per l’ultima gara siamo un po’ dispiaciuti, abbiamo fatto un’ottima prestazione giocando un tempo a testa. Con Vanoli stiamo lavorando sulla parte difensiva, dobbiamo dare tutti di più in questa seconda parte della stagione, dobbiamo aiutarci e fare il possibile per portare a casa i tre punti che sono la cosa più importante. Le partite paradossalmente più facili per noi sono con squadre come Parma, Cremonese, che ti lasciano giocare. Contro squadre che la mettono più sul piano fisico quest’anno abbiamo sofferto un po’ di più e lo si vede in questo campionato di Serie B, la corsa in più per il compagno, correre più dell’avversario, sono aspetti fondamentali Poi nel calcio esiste anche il fattore fortuna (in riferimento al gol mancato all’ ultimo con il Parma ndr). Abbiamo fatto un’ottima partita secondo me, dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione sui dettagli».