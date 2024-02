Nella giornata di ieri il Bari ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Beppe Iachini. L’ex rosanero è stato preferito ad altri profili accostati ai biancorossi e La Repubblica ha svelato un retroscena. La società pugliese avrebbe avuto contatti anche con Fabio Grosso, ma l’idea non si è concretizzata per via dell’ingaggio che l’allenatore ancora percepisce dall’Olympique Lione (1,5 milioni di euro).

