Feralpisalò-Palermo: arbitra Forneau. Le designazioni della 24^ giornata di Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2024

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 24ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 10 febbraio. Sarà Francesco Fourneau ad arbitrare la gara tra Feralpisalò e Palermo.

COMO – BRESCIA Venerdì 9/12 h. 20.30

RUTELLA

MONDIN – NIEDDA

IV: MAROTTA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MIELE

CITTADELLA – PARMA h. 14.00

AYROLDI

TRINCHIERI – POLITI

IV: GIACCAGLIA

VAR: PICCININI

AVAR: MIELE

CREMONESE – REGGIANA h. 14.00

FABBRI

PERROTTI – FONTEMURATO

IV: PEZZOPANE

VAR: GARIGLIO

AVAR: MUTO

FERALPISALO’ – PALERMO h. 14.00

FOURNEAU

VOTTA – BITONTI

IV: CAPPAI

VAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR: ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

MODENA – COSENZA h. 14.00

CAMPLONE

AFFATATO – GALIMBERTI

IV: ANDREANO

VAR: MAGGIONI

AVAR: LONGO S.

SUDTIROL – VENEZIA h. 14.00

MINELLI

MOKHTAR – BAHRI

IV: D’EUSANIO

VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

BARI – LECCO h. 16.15

COSSO

ROSSI C. – LONGO F.

IV: CAVALIERE

VAR: PEZZUTO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

CATANZARO – ASCOLI h. 16.15

RAPUANO

CECCON – CEOLIN

IV: GEMELLI

VAR: DI MARTINO

AVAR: SANTORO

PISA – SAMPDORIA h. 16.15

BARONI

MINIUTTI – SEVERINO

IV: VERGARO

VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

TERNANA – SPEZIA Domenica 11/02 h. 16.15

DIONISI

PRETI – CAVALLINA

IV: PELETTI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: MUTO

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