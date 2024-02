Repubblica: “Rosa con la testa a posto nessuno in Europa così forte nel gioco aereo”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma su Jacopo Segre e i suoi gol di testa che regalano al Palermo un primato in Europa.

Più reti di testa di una macchina da gol come il Bayern Monaco, più incornate vincenti del Real Madrid. Nessuno in Europa segna più del Palermo con il gioco aereo, una specialità della casa per cui è alfiere Jacopo Segre, centrocampista goleador salito a quota 7 reti, di cui 6 siglate appunto di testa. Il 37,5 per cento dei gol dei rosanero, cioè 15 su 40, sono arrivati da questo fondamentale, su cui la squadra di Eugenio Corini sta costruendo una parte delle sue fortune. Il primatista, nemmeno a dirlo è Segre, immortalato da una serie di video sui social del Palermo, dove il centrocampista ex Torino fa qualsiasi cosa con la testa.

Nessuno nel suo ruolo ha raggiunto un simile risultato, frutto delle sue attitudini individuali, come l’abilità nel colpo tecnico e i tempi di inserimento. Caratteristiche per cui la società rosanero sta cercando di blindare con un rinnovo di contratto un mediano diventato un punto fermo, che a gennaio era finito nel mirino di alcuni club di serie A tra cui la Salernitana, osservato speciale del direttore sportivo Walter Sabatini. Il contratto dell’ex Toro scade nel 2025, ma la società di viale del Fante è pronta a rinnovarlo e adeguarlo anche tenuto conto del fatto che il suo valore di mercato è lievitato di parecchio rispetto ai 500mila euro pagati dal Palermo al momento dell’acquisito. Si stima, ad esempio, che oggi possa essere valutato intorno a 4-5 milioni di euro, cioè quasi 10 volte rispetto a quando è arrivato. Il fatto che un giocatore come Segre sia stato messo nelle condizioni di segnare molto di testa dipende anche da alcune scelte tattiche precise.