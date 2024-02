Palermo, preciso in difesa pericoloso in avanti: l’effetto Ceccaroni torna a farsi sentire

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Ceccaroni andato in gol contro il Bari.

La serata perfetta sul piano sia individuale che di squadra, con il secondo gol in campionato e uno zero alla casella reti subite che non si vedeva da troppo tempo: dietro la gran prestazione di Ceccaroni c’è un intenso lavoro per ritrovare la forma migliore, dopo un infortunio di quasi due mesi e un ritorno in campo per certi versi forzato dalla squalifica di Marconi e dallo stop di Lucioni.

L’ex Venezia sta dimostrando un affiatamento sempre maggiore con Nedelcearu insieme al quale, in attesa del ritorno del numero 5. dovrebbe comporre la coppia centrale almeno fino allo scontro promozione del 15 marzo proprio con i lagunari: l’auspicio di Corini è che i due ripetano più volte possibili l’ottima prestazione con il Bari.

La prima rete stagionale di Ceccaroni era arrivata di sinistro contro il Sudtirol su assist di Mancuso, stavolta è frutto di un preciso colpo di testa su punizione telecomandata di Di Mariano. «Sono contento di aver dato il mio contributo segnando – sottolinea il numero 32 – spero di raggiungere quota tre, che era stato il mio record a Venezia (nella stagione 2020/21 chiusa con la promozione, ndr). Contro il Bari è stata una delle nostre partite migliori, abbiamo dato prova di ciò che stiamo diventando ma dobbiamo continuare a lavorare così».