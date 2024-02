Palermo, l’attacco s’è preso una pausa: ora servono i gol di Brunori&Co

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’attacco del Palermo che nelle ultime uscite non è andato a segno.

Adesso la palla passa all’attacco. Il Palermo si prepara alla difficile trasferta di Piacenza contro la Feralpisalò e lo farà con la consapevolezza che questa gara può nascondere tante insidie, proprio quelle che una categoria difficile come la Serie B può prevedere nell’arco di una stagione. E quando il gioco si fa duro, solitamente a giocare e determinare so- no… gli attaccanti. Attaccanti che, nel Palermo, non segnano dalla sfida casalinga contro il Modena.

Non è un digiuno lunghissimo e dunque preoccupante, ma nelle ultime due partite di campionato a decidere le sorti offensive del Palermo sono stati centrocampisti e difensori. Dopo la scorpacciata casalinga contro il Modena, che ha visto le reti di Brunori e Soleri, il Palermo è andato a far visita al Catanzaro, pareggiando 1-1 al Ceravolo: marcatore dell’incontro il solito Segre. Poi, la settimana successiva, gol e spettacolo al Barbera contro il Bari di Marino, sconfitto 3-0 sotto i colpi di Ranocchia, Ceccaroni e ancora di Segre.

Anche stavolta, quindi, nessun attaccante a segno nonostante la presenza di Brunori, Insigne, Di Francesco, Di Mariano e Soleri. Cinque elementi della batteria offensiva a disposizione di Corini che non sono riusciti a gonfiare la rete avversaria, incidendo in altri modi, comunque, sulla vittoria del Palermo.