San Siro shock: 24enne norvegese denuncia violenza durante Italia–Norvegia

Momenti di tensione durante Italia–Norvegia a San Siro, dove una ragazza norvegese di 24 anni ha denunciato di essere stata violentata nei bagni dello stadio. La giovane, presente all’incontro insieme a un’amica, ha raccontato quanto accaduto prima agli steward e successivamente alla polizia, indicando come responsabile un addetto alle pulizie di 25 anni.

Il racconto della giovane

Secondo la ricostruzione fornita agli investigatori, la ragazza avrebbe iniziato a sentirsi male mentre seguiva la partita. Si è quindi recata in bagno accompagnata da un’amica, che avrebbe però atteso all’esterno.

All’interno dei servizi si sarebbe compiuta la violenza denunciata. Una volta uscita, ancora in forte stato di agitazione, la 24enne avrebbe subito indicato agli steward il presunto aggressore.

La difesa del 25enne

L’addetto alle pulizie respinge ogni accusa, sostenendo di essersi soltanto avvicinato alla ragazza per prestarle soccorso, convinto che stesse male.

Il giovane è ora indagato per violenza sessuale. Gli agenti della polizia hanno avviato gli accertamenti, ascoltando testimoni e acquisendo eventuali immagini utili all’indagine.

Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.