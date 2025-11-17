Haaland: «Mancini mi toccava il sedere. Gli ho detto: grazie per la motivazione»

L’Italia esce pesantemente sconfitta per 4-1 contro la Norvegia, ma a far discutere non è soltanto il risultato. Durante la gara si è acceso un duello fisico e nervoso tra Gianluca Mancini ed Erling Haaland, culminato con un doppio cartellino giallo.

In mixed zone, l’attaccante del Manchester City ha raccontato un retroscena curioso – e decisamente inedito – su quanto accaduto in campo:

«Dopo l’1-1, Mancini ha iniziato a toccarmi il sedere e ho pensato: “Ma che fa?”. Poi mi sono ripreso e gli ho detto: “Grazie per la motivazione”».

Una scintilla che ha trasformato la partita dell’attaccante norvegese: al 78’ Haaland ha firmato il gol del sorpasso con una splendida conclusione al volo, per poi realizzare la doppietta un minuto dopo, sfruttando un errore della difesa azzurra.

Per la Nazionale italiana, già sotto pressione dopo il tracollo di San Siro, si tratta di un altro segnale preoccupante in vista dei playoff Mondiali.