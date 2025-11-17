Palermo: settore giovanile e femminile, i risultati delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2025

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noti i risultati delle gare disputate dalle formazioni del Settore Giovanile e Femminile rosanero:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 5ª giornata

PALERMO WOMEN-VIRTUS FEMMINILE MARSALA 5-0 – Priolo, Coco, I. Viscuso, Tarantino, Scalici

UNDER 17 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 10ª giornata

PESCARA-PALERMO 0-3 – Scelta, Di Stefano, La Corte

UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 9ª giornata

LECCE-PALERMO 1-1 – Guarino

UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 9ª giornata

LECCE-PALERMO 0-2 – Castiglione, Bellarmino

UNDER 13 MASCHILE
Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 2ª giornata

Ciakulli-Palermo 0-4 – Verdone (2), Dattila, Oneto

