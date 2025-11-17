Palermo: settore giovanile e femminile, i risultati delle gare
Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noti i risultati delle gare disputate dalle formazioni del Settore Giovanile e Femminile rosanero:
PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 5ª giornata
PALERMO WOMEN-VIRTUS FEMMINILE MARSALA 5-0 – Priolo, Coco, I. Viscuso, Tarantino, Scalici
UNDER 17 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 10ª giornata
PESCARA-PALERMO 0-3 – Scelta, Di Stefano, La Corte
UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 9ª giornata
LECCE-PALERMO 1-1 – Guarino
UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 9ª giornata
LECCE-PALERMO 0-2 – Castiglione, Bellarmino
UNDER 13 MASCHILE
Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 2ª giornata
Ciakulli-Palermo 0-4 – Verdone (2), Dattila, Oneto