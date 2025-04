Samuele Vignato, in scadenza col Monza nel 2025, potrebbe lasciare i brianzoli a fine stagione. Il Palermo ha chiesto informazioni, così come il Venezia (opzione concreta in caso di salvezza). Sul fantasista classe 2004 ci sono anche club di Liga, tra cui Valencia, Getafe e Betis.

La decisione sul futuro arriverà a giugno, quando saranno chiari i destini sportivi delle pretendenti. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.