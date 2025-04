Repubblica: “Bomber e coppie vincenti. La lotta play-off decisa dalla grande sfida del gol”

PALERMO – La rincorsa verso i playoff si giocherà in gran parte… a suon di gol. Come sottolinea Valerio Tripi su Repubblica Palermo, sarà infatti l’efficacia offensiva a fare la differenza nella volata finale della Serie B, in un campionato dove le squadre in corsa per la Serie A si affidano ai propri bomber per tentare l’allungo decisivo.

E il Palermo, settimo in classifica, si presenta ai blocchi con due armi molto affilate: Joel Pohjanpalo e Matteo Brunori, che insieme hanno firmato 13 delle ultime 19 reti dei rosanero nelle ultime nove giornate. Un dato che conferma l’ottimo stato di forma della coppia e il ritrovato feeling sotto porta.

Media mostruosa per il finlandese

Pohjanpalo, arrivato nell’ultimo giorno di mercato, è già a 9 gol in 9 presenze: una media impressionante che lo rende l’attaccante più incisivo del torneo. Nessun altro bomber presente tra i primi 10 della classifica marcatori (dove c’è anche Franco Vázquez con 9 gol) vanta una media simile. L’ex Bayer Leverkusen ha trasformato il volto dell’attacco di Dionisi, dando profondità, fisicità e fiuto del gol.

Le coppie più prolifiche della Serie B

Secondo l’analisi del quotidiano, prendendo in considerazione i due migliori attaccanti di ogni squadra, la coppia del Palermo è una delle più produttive della B, a quota 16 reti (Pohjanpalo 9 + Brunori 7), alla pari con lo Spezia (Pio Esposito 14 + Soleri 3). In vetta ci sono il Pisa (Tramoni 12 + Lind 7), il Catanzaro (Iemmello 16 + Biasci 3) e la Juve Stabia (Adorante 14 + Candellone 5), tutte a quota 19.

Seguono Cesena con Shpendi e Tavasan (15), Cremonese e Bari con 11, e Modena (Caso + Mendes, 9). Fuori classifica il Sassuolo, che con i suoi 73 gol complessivi domina la graduatoria, anche grazie alle 25 reti del duo Laurienté-Pierini.

Infermeria: Ceccaroni e Nikolaou verso il recupero, Gomis torna in gruppo

Dall’infermeria del Palermo, intanto, arrivano segnali incoraggianti. Ceccaroni e Nikolaou sono prossimi al rientro e potrebbero presto tornare a disposizione di Dionisi, magari già nella prossima gara interna contro la Carrarese.

Notizie positive anche sul fronte Alfred Gomis: il portiere senegalese, fermo da agosto per un infortunio al tendine rotuleo, ha svolto ieri una seduta personalizzata con il preparatore Guido Nanni al centro sportivo di Torretta, partecipando a gran parte del lavoro previsto per i portieri. Un nuovo passo avanti dopo otto lunghi mesi di stop.