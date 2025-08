Sampdoria, sorpasso sul Bari per Partipilo

Dopo essere tornato al Parma in seguito all’esperienza della scorsa stagione in prestito al Frosinone, Anthony Partipilo potrebbe nuovamente approdare in un club di Serie B. Nelle ultime settimane, in pole position per l’attaccante c’era il Bari, società in cui ha già militato in passato. Tuttavia, il club pugliese non è riuscito a trovare un’intesa economica né con il calciatore né con il Parma.

Secondo quanto riportato da Blucerchiati.net, nelle ultime ore sarebbe stata la Sampdoria a tentare l’assalto per Partipilo. I blucerchiati, al momento, sarebbero addirittura in pole per assicurarsi le prestazioni sportive del classe ’94, fortemente stimato da mister Donati, che sta spingendo per portarlo a Genova. La volontà dell’attaccante sarebbe quella di tornare a vestire la maglia dei galletti, ma l’interesse dell’allenatore del club ligure potrebbe cambiare le carte in tavola