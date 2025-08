Spezia, si lavora per il ritorno di Kouda

Dopo aver disputato la scorsa stagione con la maglia dello Spezia, Rachid Kouda è rientrato tra le fila del Parma, ma non sembra destinato a restarvi a lungo. Il classe 2002, infatti, potrebbe a sorpresa fare ritorno in Liguria in vista del prossimo campionato di Serie B.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta della Spezia, il tecnico Carlo Cuesta ha valutato il ragazzo durante il ritiro, non considerandolo incedibile e aprendo così alla possibilità di un nuovo prestito. Tuttavia, dopo la cessione di Simon Sohm alla Fiorentina, il club emiliano difficilmente lascerà partire un altro centrocampista senza aver prima trovato un sostituto. Il club ligure, dunque, resta in attesa, ma prima di sferrare l’affondo decisivo per il centrocampista dei ducali dovrà chiudere alcune operazioni in uscita.