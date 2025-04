Sampdoria, si valuta l’esonero di Semplici: idea Andreazzoli per il finale di stagione

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, la Sampdoria starebbe seriamente pensando di cambiare ancora guida tecnica. Dopo aver affidato la panchina a Leonardo Semplici, subentrato ad Andrea Sottil, il rendimento non ha subito la svolta attesa: solo due vittorie ottenute e una situazione di classifica sempre più complicata, con i blucerchiati attualmente terzultimi.

La dirigenza starebbe così valutando il quarto cambio stagionale per tentare il tutto per tutto nel rush finale di campionato. Il primo nome preso in considerazione è quello di Aurelio Andreazzoli, tecnico di grande esperienza, ma resta sullo sfondo anche l’ipotesi Beppe Iachini, che però è stato recentemente contattato anche dalla Salernitana.

Ore di riflessione, dunque, in casa Samp: la necessità di una scossa immediata potrebbe portare a nuove decisioni nelle prossime ore.