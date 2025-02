Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Sampdoria e Venezia sono a lavoro per uno scambio last minute. Ai blucerchiati piace Candela, terzino destro che era anche finito nel mirino dei rosanero, mentre al Venezia potrebbe interessare la contropartita Venuti. Le parti sono al lavoro per tentare di finalizzare l’operazione il prima possibile. Contatti avviati.

