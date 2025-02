Sampdoria, pronto l’obbligo di riscatto per sei calciatori: un punto contro il Modena può costare 8 milioni

La Sampdoria ha introdotto una clausola innovativa nei contratti di sei giocatori arrivati in prestito quest’estate, come riportato da Il Secolo XIX edizione Genova.

Questa clausola prevede che, al conseguimento del primo punto in campionato dopo la chiusura del mercato di gennaio, scatti automaticamente l’obbligo di acquisto per i calciatori coinvolti.

I giocatori interessati da questa disposizione sono: Ghidotti, Ioannou, Bellemo, Tutino, Sekulov e Romagnoli. Questa mossa strategica è stata già inclusa nei piani finanziari del club, indicando un impegno chiaro verso l’integrazione a lungo termine di questi atleti nel progetto sportivo della Sampdoria.

Il primo test per questi calciatori e per la squadra sarà l’imminente incontro casalingo al Ferraris contro il Modena, dove il club genovese cercherà di assicurarsi quel punto cruciale che attiverà le clausole contrattuali. Questa strategia evidenzia un approccio attento e calcolato della dirigenza nella gestione delle nuove risorse e potrebbe influenzare significativamente la composizione della squadra per il prosieguo della stagione.