Sampdoria-Palermo, Dionisi: «Abbiamo dimostrato forza e consapevolezza»

Dopo il pareggio contro la Sampdoria, il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club, analizzando la prestazione della squadra e proiettandosi alla prossima sfida contro la Cremonese.

La prestazione e il rammarico per la vittoria mancata:

Abbiamo fatto una grande partita. I ragazzi sono stati veramente bravi nonostante l’errore iniziale che poteva compromettere tutto e cosi non è stato. Non è cosa da poco. E’ una cosa importante per una squadra che sta crescendo, ha dato una prova di consapevolezza e di forza. Il rammarico è non aver portato il bottino pieno. Non siamo stati bravi a sfruttare la superiorità, merito della Sampdoria che si è difesa con tutti gli effettivi comprendo gli spazi. I ragazzi hanno avuto coraggio e l’hanno giocato. Oggi meritavamo anche 11 contro 11. Cremonese? Dobbiamo andare alla ricerca di ulteriori risultati, oggi abbiamo fatto sia prestazione che risultato positivo. La Sampdoria da un mese non è la stessa squadra con la quale abbiamo giocato all’andata. La prossima sarà difficile perché giochiamo contro una squadra tra le più forti del campionato, all’andata ci ha fatto soffrire. Dobbiamo prepararci al meglio cercando di migliorare la partita fatta oggi».