Sampdoria-Palermo, Audero: «Ci è mancato solo il bottino pieno. Dispiace per l’errore»

Dopo il pareggio contro la Sampdoria, il portiere del Palermo, Emil Audero, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club, analizzando la partita e soffermandosi sugli episodi chiave del match.

L’analisi della partita

«È stato un primo tempo abbastanza equilibrato, con occasioni da entrambe le parti. Nel secondo tempo la partita è cambiata, anche a causa dell’espulsione, che ci ha permesso di alzare il baricentro e cercare di creare di più. Quando gli avversari si chiudono nei 35 metri, non è facile trovare lo spazio giusto. Sicuramente potevamo gestire meglio alcuni palloni».

L’episodio sfortunato e la reazione

«Mi dispiace per quell’episodio, ovviamente non è stato piacevole. Quando succedono certe situazioni, la cosa più importante è rimanere dentro la partita e concentrati, come poi è successo. Ci sono stati tanti interventi da fare, e alla fine siamo riusciti a portare a casa un risultato positivo. Ovviamente dispiace, sono episodi che vorresti non capitassero più. Dalla prossima partita proveremo a fare meglio».

Il supporto dei tifosi rosanero

«I mille tifosi rosanero presenti oggi sono stati incredibili. Si sentivano molto dal campo e ci hanno dato un supporto importante. Li abbiamo percepiti e li ringraziamo. L’unico rammarico è non aver portato a casa i tre punti per ripagarli al meglio».

Verso la Cremonese

«Sappiamo che ci aspetta una partita tosta. La Cremonese è una squadra con una posizione di classifica molto buona e con giocatori di grande qualità. Sarà una sfida difficile, ma contiamo sulle nostre qualità e sul sostegno dei tifosi per affrontarla al meglio».