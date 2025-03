Serie B: pari tra Brescia e Cesena. Al Rigamonti finisce 1-1. La classifica aggiornata

Finisce in parità la sfida tra Brescia e Cesena, con le due squadre che si dividono la posta in palio dopo una gara combattuta e con poche vere occasioni da rete. Adorni porta in vantaggio le Rondinelle nel finale del primo tempo, ma l’autogol di Calvani a inizio ripresa regala il pareggio ai romagnoli.

Primo tempo: Adorni sblocca il match

L’incontro parte con il Brescia più propositivo, mentre il Cesena si affida alle ripartenze per colpire. Dopo alcune occasioni poco pericolose da entrambe le parti, la prima vera chance arriva al 44′, quando Bisoli colpisce la traversa sugli sviluppi di un’azione confusa in area. Un minuto dopo, Adorni sfrutta un assist dello stesso Bisoli e di testa batte Klinsmann, portando in vantaggio il Brescia proprio prima dell’intervallo.

Secondo tempo: pareggio immediato del Cesena

Il Cesena rientra in campo con un atteggiamento più offensivo e trova subito il pareggio al 50′: su un’azione insistita dei bianconeri, Calvani nel tentativo di anticipare un avversario manda il pallone nella propria rete, beffando Lezzerini. Il gol cambia l’inerzia della gara, con il Cesena che prende fiducia e prova ad alzare il baricentro, mentre il Brescia fatica a creare pericoli concreti.

Nel finale, entrambe le squadre provano a vincerla, con Adorni che sfiora la doppietta personale su colpo di testa al 72′, mentre il Cesena con Tavşan tenta due volte la conclusione, trovando però la respinta della difesa bresciana.

Un punto per parte: equilibrio in campo e in classifica

Nonostante le diverse fiammate, il pareggio appare il risultato più giusto per quanto visto in campo. Il Brescia non riesce a sfruttare il vantaggio e manca l’occasione di accorciare sulle prime posizioni, mentre il Cesena ottiene un punto prezioso fuori casa, confermando la propria solidità.

Ecco la classifica aggiornata:

Sassuolo – 65

Pisa – 57

Spezia – 51

Cremonese – 45

Catanzaro – 43

Cesena – 41

Juve Stabia – 40

Palermo – 39

Bari – 38

Modena – 35

Cittadella – 33

Carrarese – 32

Brescia – 31

Reggiana – 31

Sampdoria – 31

Mantova – 30

Südtirol – 30

Frosinone – 30

Salernitana – 29

Cosenza – 25