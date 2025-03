Termina con un pareggio il combattuto match di Marassi tra Sampdoria e Palermo, con i rosanero che conquistano un punto prezioso e si riprendono l’ottavo posto in classifica. Le reti, per i doriani Coda al 1′. Per i rosanero Pohjanpalo al 40′

Ecco gli highlights del match tra Sampdoria e Palermo: