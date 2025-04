La Sampdoria è sempre più nel caos. Il club ha deciso di passare alle “maniere forti” esonerando in un colpo il ds Accardi ed il tecnico Semplici. Come riportato da Calciomercato.com, la Gradinata Sud ha esposto degli striscioni chiari all’esterno di Bogliasco: “Se non ci salviamo, non vi salva nessuno” e “Accardi e Manfredi, siete i primi responsabili”. La situazione in casa Samp potrebbe continuare a degenerare.

