Sampdoria, interesse per l’ex rosa Puscas
È terminata ieri alle ore 20:00 la sessione di calciomercato estivo 2025/26, ma resta ancora la possibilità per i club interessati di attingere alla lista degli svincolati. Fattore molto importante per la Sampdoria che, dopo esser sfumata la trattativa per l’ex rosa Andrea Belotti, è ancora alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo.
Infatti, secondo quanto riportato da Andrea La Monica, un altro attaccante ex Palermo si sarebbe proposto al club ligure: si tratterebbe di George Puskas, centravanti attualmente svincolato. Per l’attaccante l’ultima apparizione in Serie B risale a due stagioni fa con la maglia del Bari, e dopo aver vestito la maglia del Genoa potrebbe adesso arrivare nella sponda blucerchiata della città.