Frosinone, UFFICIALE: arriva lo svincolato Pisseri

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2025

Dopo aver perso per infortunio Alan Sherri, il Frosinone era da giorni alla ricerca di un portiere da mettere a disposizione di mister Alvini. Nella giornata di oggi i ciociari hanno infatti ufficializzato l’arrivo dello svincolato estremo difensore Matteo Pisseri, reduce dall’ultima stagione con il Cesena, in cui ha collezionato 11 presenze.

Questa la nota del club:

“Frosinone Calcio comunica di essersi assicurata le presentazioni sportive del calciatore, classe 1991, Matteo Pisseri”

Frosinone, UFFICIALE: arriva lo svincolato Pisseri

