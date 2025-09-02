Empoli, Gemmi: «Sono soddisfatto del mercato»

Dopo la chiusura della sessione di calciomercato estivo 2025/26, è stato intervistato ai microfoni di “Empolichannel.it” il direttore sportivo degli azzurri Roberto Gemmi. Il DS ha fatto il punto sul mercato appena concluso, parlando degli obiettivi della squadra in questa stagione.

«Abbiamo voluto dare una svolta, eliminando un po’ di scorie legate al passato, perché una retrocessione non porta mai entusiasmo. Era arrivato il momento di aprire un nuovo ciclo per la società. Abbiamo ricostruito cercando di riportare entusiasmo e penso che ci siamo riusciti. Sono soddisfatto del mercato, anche se sarà il campo a dirci se le scelte fatte porteranno i risultati che abbiamo in mente. Non siamo riusciti a chiudere tutti gli obiettivi iniziali ma ci siamo andati molto vicini. In alcune situazioni abbiamo approfondito, in altre no, perché abbiamo un profilo molto chiaro di cosa significa essere un calciatore dell’Empoli. Per quanto riguarda le uscite, erano naturali dopo un ciclo così lungo di Serie A e in un momento di rinnovamento.» ha commentato il DS.

Gemmi ha poi parlato di Bianchi e del il suo operato in questa sessione di mercato: «Bianchi sta sostenendo le visite mediche. È svincolato, abbiamo trovato l’accordo e appena completati i test lo ufficializzeremo. Non ci sono problemi, può essere oggi o domani, dipende solo dalle tempistiche. La scelta di Nasti? Abbiamo cercato di mantenere equilibrio sia dal punto di vista economico sia tecnico. Nasti non è stato preso per l’immediato ma perché ha caratteristiche che si sposano bene con l’idea di gioco del mister. Lo conosco bene dai tempi di Cosenza e sapevo che poteva essere una scelta giusta. Certo, le tre giornate di squalifica sono un deterrente, ma poi lo avremo a disposizione. Inoltre abbiamo fiducia nei nostri giovani: anche grazie a loro siamo stati più sereni nel fare questa operazione. Odenthal lo abbiamo seguito a lungo, ma poi abbiamo fatto altre scelte, legate a priorità tecniche e anche contrattuali. L’Empoli deve sempre creare patrimonio, anche attraverso le operazioni di mercato.»

E sull’obiettivo stagionale del club ha aggiunto: «È molto semplice: salvarsi. L’unico obiettivo è restare in Serie B. Dobbiamo fare punti il più velocemente possibile, con questa ossessione. Tutto il resto verrà dopo. Il lavoro quotidiano deve servire a far crescere i giocatori e migliorare la squadra. Ma è chiaro: la salvezza è la priorità assoluta.»