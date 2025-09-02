Conference403 e A.S.D. Balarm League presentano: “Noche de Futbol – Palermo Adotta un Talento 2025”

Conference403, in collaborazione con A.S.D. Balarm League, annuncia l’evento sportivo “Noche de Futbol – Palermo Adotta un Talento 2025”, in programma il 19 settembre presso la Balarm Arena – Club P5 (via Antonio d’Antoni, 25 – 90145,

Palermo.).

Fondata nel 2021 a Palermo, A.S.D. Balarm League è oggi una delle realtà sportive amatoriali più seguite del Sud Italia, con oltre 120 squadre partecipanti ai tornei, più di 800 tesserati e una community di oltre 30.000 follower sui social. La sua missione è chiara: valorizzare i talenti del Sud Italia, dentro e fuori dal campo, offrendo opportunità concrete a giovani atleti, creativi e professionisti del mondo sportivo.

La manifestazione si svolgerà in singola serata (19 settembre 2025), nella fascia oraria 19:00 – 24:00. È prevista una singola categoria: Youth League (14–18 anni).

Il torneo di calcio a 5 prevede una fase a gironi e successive eliminazioni dirette per un totale di 39 partite. Ogni squadra avrà la possibilità di disputare più incontri.

La fase a eliminazione diretta sarà ulteriormente suddivisa in Gold, Silver e Bronze, in base al posizionamento ottenuto nei gironi.

La premiazione finale delle squadre e dei migliori giocatori delle categorie Gold, Silver e Bronze avverrà durante il Palermo Football Meeting, in programma il 6 ottobre 2025 presso La Braciera in Villa, in via dei Quartieri 104 (Palermo).

Quest’ultima – patrocinata dal Comune di Palermo e realizzata in collaborazione con LUMSA – vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti e addetti ai lavori del mondo del calcio: da Mario Giuffredi a Matteo Lovisa, passando per l’ex portiere rosanero Stefano Sorrentino, Alberto Pelagotti, il dg dell’Athletic Club Palermo Giorgio Perinetti e molti altri addetti ai lavori. Tra gli ospiti anche Gianluca Nani, uomo mercato con importanti esperienze in club come Udinese e Watford, che riceverà il premio “Una vita per il calcio”.

La partecipazione al Palermo Football Meeting è gratuita previa registrazione su Eventbrite (maggiori informazioni disponibili sulle pagine social di Conference403).

Per informazioni riguardanti il torneo organizzato da A.S.D. Balarm League è possibile contattare il Responsabile Organizzativo, Alfredo Temperino, al numero 388 9273992, sul profilo Instagram @balarmleague o all’indirizzo email balarm.league@gmail.com.