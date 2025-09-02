VISITE MEDICHE A FIRENZE: ecco Donnarumma, assurdo | Tutto fatto per il trasferimento

Donnarumma, dopo aver vinto la scorsa Champions da protagonista, ha già svolto le visite mediche a Firenze.

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è stato al centro delle cronache di mercato di questa estate, con voci e trattative che si sono rincorse giorno dopo giorno. Il portiere azzurro, punto fermo della Nazionale e tra i migliori interpreti del ruolo a livello mondiale, era da tempo indicato come possibile partente dal Paris Saint-Germain. La sua posizione a Parigi era diventata delicata dopo l’arrivo di un nuovo estremo difensore come Chevalier.

Le settimane precedenti avevano visto contatti frequenti tra entourage e club europei di primissimo piano. La richiesta economica del PSG sembrava inizialmente alta, ma la volontà di chiudere velocemente un affare aveva cambiato le carte in tavola. In questo contesto si è fatto spazio con decisione una squadra, alla ricerca di un portiere di livello internazionale.

Parallelamente, la figura di Donnarumma ha rappresentato un obiettivo di prestigio per la Premier League. Un campione europeo in carica, abituato a palcoscenici di altissimo livello, capace di garantire esperienza e futuro insieme. Le trattative hanno preso corpo anche grazie alla regia di Enzo Raiola.

Le cifre dell’accordo tra i club hanno confermato la volontà di chiudere. Il PSG ha abbassato le pretese a circa 28 milioni di euro più bonus, dopo aver investito in un nuovo numero uno. Un’operazione che ha dato il via libera definitivo, consentendo alla nuova squadra di Donnarumma di assicurarsi uno dei portieri più corteggiati sul mercato.

Il lungo contratto

Per Donnarumma si è parlato di un contratto lungo, con durata di cinque stagioni e opzione per una sesta. Una proposta che ha convinto il giocatore e il suo entourage, garantendo stabilità e la possibilità di lavorare al meglio. La prospettiva di essere protagonista ha reso l’affare irrinunciabile.

Intanto, la Nazionale restava il punto fermo della sua quotidianità. Gattuso lo ha voluto presente a Coverciano per preparare al meglio le sfide di qualificazione, nonostante le sirene di mercato. L’obiettivo comune era non perdere concentrazione, in attesa di definire i dettagli di una trattativa già ben instradata.

Le visite mediche

La svolta definitiva è arrivata quando Donnarumma ha svolto le visite mediche a Firenze, in gran segreto, per conto del Manchester City. Una scelta logistica legata agli impegni con la Nazionale, che gli ha permesso di non allontanarsi troppo dal ritiro di Coverciano. Accanto a lui c’era Enzo Raiola come riportato da tuttomercatoweb.com.

Completati i test clinici e fisici, non è rimasto che apporre la firma sul contratto. Donnarumma tornerà subito a disposizione dell’Italia, per poi volare a Manchester dopo la sosta e raccogliere l’eredità di Ederson. Un colpo di mercato clamoroso per i Citizens.