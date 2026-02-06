Sampdoria, Gregucci: «Brunori sta dando un contributo alla squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
BOGLIASCO – La Sampdoria si avvicina alla sfida contro il Modena con un clima diverso, più leggero, figlio della vittoria nel derby contro lo Spezia e di un mercato che ha ridato entusiasmo all’ambiente. Punti pesanti in palio in chiave salvezza e una trasferta che può segnare una svolta anche lontano dal “Ferraris”. Dal centro sportivo “Gloriano Mugnaini”, Angelo Gregucci ha fatto il punto in conferenza stampa, toccando tutti i temi principali.

Il tecnico blucerchiato si è detto soddisfatto del lavoro svolto in sede di mercato. «Siamo contenti, i direttori hanno fatto una conferenza e siamo in linea con il loro giudizio. Ora il nostro compito è assemblare questi giocatori e farli diventare una squadra». Un concetto ribadito più volte: talento sì, ma prima viene la costruzione del collettivo.

Tra i nuovi, uno dei nomi più attesi è Pierini. «È un giocatore tecnicamente valido, con gamba e gol. Può aiutarci molto nella fase offensiva. Se partirà dall’inizio o subentrerà lo valuteremo, l’importante è metterlo nelle condizioni di rendere al meglio». Gregucci ha sottolineato come le scelte saranno legate anche alle condizioni fisiche, in una fase della stagione in cui non si può sbagliare.

Il Modena rappresenta un ostacolo complesso. «Affrontiamo una squadra molto solida, con qualità in molti elementi. Ci aspetta una partita difficile, complicata. Per me ogni gara è come una finale di Champions: bisogna raschiare il fondo del barile». L’allenatore ha insistito molto sull’atteggiamento mentale, sull’attenzione ai dettagli e sulla capacità di sbagliare il meno possibile.

Il mercato e i risultati recenti hanno inciso anche sull’umore della piazza. «Si respira un’aria meno pesante, c’è entusiasmo. Domani ci saranno quattromila tifosi e questo per noi è fondamentale: il nostro popolo è unico». Un sostegno che la squadra avverte e che può fare la differenza.

Sul campo, Gregucci vuole rivedere lo spirito mostrato contro lo Spezia. «Chi ha giocato ha fatto una prestazione importante, ma voglio rivedere la capacità di restare sempre dentro la partita, di crederci fino alla fine. Negli ultimi cinque minuti potevamo segnare e anche subire: questo dice molto». La gestione dei momenti è una chiave centrale nel suo discorso.

Importante anche il messaggio legato al gol di Ricci. «È un esempio per tutti. La Sampdoria siamo tutti, non un singolo». Una filosofia che si riflette anche nella valutazione della rosa. «Non esistono titolari fissi in Serie B. Questa categoria chiede agonismo, corsa, lettura delle situazioni e contrasti. Chi entra può determinare la partita».

Sugli innesti di Pierini e Soleri, Gregucci è stato chiaro: «Pierini è un giocatore di uno contro uno, ha gol nella categoria. Soleri è uno che non risparmia energie, si batte su ogni pallone. Sono due qualità importanti, soprattutto quando dobbiamo ribaltare il campo».

In vista del Modena resta qualche dubbio, anche per assenze e infortuni. «Dobbiamo fare valutazioni, ma abbiamo fiducia in chi abbiamo. Tutti devono sapere che anche dieci minuti alla Sampdoria possono valere tantissimo».

Poi, il focus su Brunori. «La condizione aumenta se giochi e se ti alleni ad alta intensità. È la partita che ti allena davvero. Purtroppo giocano in undici e dobbiamo fare scelte, ma Brunori sta dando un contributo alla squadra». Un segnale di fiducia chiaro, che racconta un percorso in crescita.

Infine, il messaggio sulla trasferta. «Serve alzare l’asticella. Le partite si vincono o si perdono per poco. Dobbiamo essere seri, sbagliare meno possibile e approfittare degli errori dell’avversario». La Sampdoria riparte da qui, con Brunori in crescita e una squadra chiamata a dimostrare di essere davvero cambiata.

