Sudtirol, Castori verso la Carrarese: «Affrontiamo una squadra in grande condizione»

Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 142209

Alla vigilia del match contro la Carrarese, valevole per la 23a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore del Sudtirol, Fabrizio Castori, evidenziando tutte le insidie della gara.

«La squadra arriva alla partita dopo una settimana di lavoro con il consueto impegno e la solita applicazione in allenamento. C’è consapevolezza della difficoltà della gara e del valore dell’avversario che andiamo ad affrontare. Veniamo da un periodo positivo, ma il calcio non è una scienza esatta e bisogna tenere gli occhi bene aperti, restare prudenti e concentrati».

E sul prossimo avversario, Castori non ha dubbi: «La Carrarese è una squadra in grande condizione, giovane, strutturata, con entusiasmo e un’identità precisa di gioco. È ben allenata e molto difficile da affrontare per organizzazione e caratteristiche. Arriva da risultati importanti e ha dimostrato grande valore anche nella recente sconfitta a Venezia».

Infine, uno sguardo alle rotazioni nella formazione: «Il turnover a volte è anche obbligatorio tra acciacchi e altre complicazioni, ma per questa gara non ci sono particolari problemi di stanchezza. L’eventuale ricambio è fisiologico nell’arco del campionato».

