Sampdoria, Gregucci: «Brunori? Qualità non sono in discussione»

La Sampdoria si prepara alla trasferta di Avellino con la consapevolezza di trovarsi davanti a un passaggio delicato del campionato. Angelo Gregucci, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della 19ª giornata di Serie B 2025-2026, ha tracciato le linee guida della partita, mettendo l’accento su concentrazione, umiltà e spirito di squadra.

«Sarà una partita importante – ha spiegato il tecnico – affrontiamo un avversario che ha qualità e che mette in campo molta intensità. Dovremo focalizzarci esclusivamente sull’Avellino e cercare di fare una prestazione solida per portare a casa il risultato». Un messaggio chiaro, che invita la squadra a non sottovalutare il contesto ambientale e tecnico della gara.

Ampio spazio anche alle valutazioni sui singoli. Gregucci ha parlato di Brunori, sottolineandone il valore ma anche la necessità di un lavoro attento: «Sono calciatori dalle qualità indubbie, ora dobbiamo ricondizionarli al meglio. Starà a noi metterli nelle condizioni giuste, facendo valutazioni precise. Non dobbiamo perdere umiltà: i duelli vanno vinti anteponendo la Sampdoria a tutto».

Tra i giocatori in crescita c’è Barak, su cui l’allenatore ha mostrato fiducia: «Il suo miglioramento era evidente già da prima. Ha alzato la condizione ed è entrato spesso in maniera decisiva. Ha qualità tecniche indiscutibili, ma anche grande disponibilità al sacrificio, alla corsa e ai contrasti. Sono aspetti fondamentali per ottenere risultati».

Gregucci ha poi toccato il tema della gestione societaria in un momento chiave come quello del mercato di gennaio: «È una fase particolare. Direttori e società devono essere in piena sintonia. Per creare armonia dobbiamo essere tutti sulla stessa barca e remare nella stessa direzione».

Positivi anche i segnali arrivati da Esposito: «Lo vedo bene, sia nell’umore sia nella predisposizione al lavoro. Ha qualità importanti nel piede e presto si metterà completamente a disposizione della Sampdoria». Sul fronte infermeria, invece, prudenza per Altare: «Sta seguendo un percorso di recupero importante, è un problema serio e va gestito con attenzione insieme allo staff medico». Per Romagnoli, infine, Gregucci ha rimandato ogni valutazione alla società.