Sampdoria, buone notizie: operazione riuscita per Veroli

Buone notizie in casa Sampdoria. In mattinata Davide Veroli, calciatore dei blucerchiati, è stato sottoposto all’intervento per la riduzione di una frattura mandibolare. Il club, mediante un comunicato, il club ha reso nota la riuscita dell’operazione:

“Davide Veroli è stato intanto sottoposto in mattinata all’intervento di riduzione della frattura mandibolare programmato la scorsa settimana. L’operazione, eseguita presso la Clinica “Villa Montallegro” di Genova dall’equipe del professor Giuseppe Signorini, è perfettamente riuscita”.