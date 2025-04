Carrarese, Cherubini: «Siamo forti e ci dobbiamo salvare, lo meritiamo»

Luigi Cherubini, attaccante della Carrarese, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Gianlucadimarzio.com.

«Dobbiamo salvarci. Per le qualità che abbiamo è quasi normale, siamo uniti e andiamo a mille. Quando c’è da fare la corsa in più si fa per il compagno. Sarebbe una sensazione bellissima per noi e i tifosi se dovesse arrivare. Ci siamo compattati e abbiamo capito che non possiamo calare intensità e allenamenti. Ora siamo 11^ ma avremmo potuto essere anche più in alto… certe gare abbiamo sbagliato a gestirle, avremmo potuto essere nei playoff. Siamo forti e ci dobbiamo salvare perché ce lo meritiamo. I tifosi sono persone genuine e meritano tutto. Trasmettono questa cosa anche a noi, sono sempre stati lì a darci una mano. Spero che possano ambire alla Serie A e avere successo per altri 100 anni».