Sampdoria, assalto a Soleri: la dirigenza studia il colpo per l’attacco

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
palermo lecco 1-2 (45) soleri brunori

La Sampdoria accelera sul mercato alla ricerca dell’ultimo tassello per rinforzare l’attacco. Come riportato da Il Secolo XIX, la dirigenza blucerchiata è al lavoro per provare a portare a Genova Soleri, individuato come profilo ideale per completare il reparto offensivo. Sarebbe l’ottavo innesto della sessione invernale, ma l’operazione si presenta tutt’altro che semplice.

Secondo Il Secolo XIX, il club ligure intende muoversi con cautela, anche per evitare distrazioni alla vigilia del delicato impegno di campionato che vedrà le due squadre affrontarsi sul campo. Proprio per questo motivo, la trattativa dovrebbe entrare nel vivo solo dopo la sfida di sabato, quando il quadro sarà più chiaro e si potranno valutare margini e condizioni dell’operazione, come evidenzia ancora Il Secolo XIX.

Il profilo di Soleri risponde in modo preciso alle esigenze tecniche dello staff blucerchiato. L’idea è quella di inserire una punta fisica, capace di reggere il peso dell’attacco e di fare reparto da sola. Con i suoi 1,92 metri di altezza, Soleri garantirebbe presenza in area, gioco aereo e una soluzione diversa rispetto agli attaccanti attualmente in rosa, come sottolineato da Il Secolo XIX.

Classe 1997, cresciuto nel settore giovanile della Roma, Soleri vanta una buona esperienza in categoria e una struttura fisica che potrebbe risultare determinante soprattutto contro difese chiuse. La sua capacità di lavorare spalle alla porta offrirebbe nuove opzioni offensive alla Sampdoria, favorendo gli inserimenti dei centrocampisti e degli esterni, tema centrale anche nell’analisi de Il Secolo XIX.

La strada resta in salita, perché il giocatore è considerato importante dal suo attuale club, ma la Sampdoria è pronta a provarci fino all’ultimo, consapevole che l’innesto di una punta con queste caratteristiche potrebbe rappresentare una svolta nella seconda parte di stagione, come ribadisce Il Secolo XIX.

