Palermo osservato speciale del CFG: Bigon e Marwood al Braglia per Modena-Palermo

PALERMO –

La trasferta di Modena non è stata una partita come le altre per il Palermo. Al Braglia, in occasione dello 0-0 contro i canarini, erano presenti anche Riccardo Bigon e Brian Marwood, due figure di primo piano del City Football Group, giunti in Emilia per assistere da vicino alla prestazione dei rosanero.

Bigon, nominato nell’ottobre 2024 Global Football Technical Director del CFG, e Marwood, che ricopre il ruolo di Managing Director of Global Football Services, hanno seguito il match dal vivo, confermando l’attenzione costante del gruppo nei confronti del progetto Palermo. La loro presenza è emersa anche nel video backstage pubblicato successivamente dal club rosanero sul proprio canale YouTube.

Si tratta di una visita significativa, soprattutto in un momento delicato della stagione e del mercato invernale. Il City Football Group continua infatti a monitorare direttamente l’evoluzione sportiva dei club della propria galassia, valutando non solo i risultati, ma anche l’identità di squadra, la crescita dei singoli e la coerenza del progetto tecnico.

La presenza congiunta di Bigon e Marwood al Braglia rafforza il messaggio di un Palermo seguito da vicino dai vertici del CFG, segnale di fiducia ma anche di attenzione su un percorso che resta centrale nelle strategie del gruppo.