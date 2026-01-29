Palermo osservato speciale del CFG: Bigon e Marwood al Braglia per Modena-Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Screenshot 2026-01-29 111337

PALERMO –
La trasferta di Modena non è stata una partita come le altre per il Palermo. Al Braglia, in occasione dello 0-0 contro i canarini, erano presenti anche Riccardo Bigon e Brian Marwood, due figure di primo piano del City Football Group, giunti in Emilia per assistere da vicino alla prestazione dei rosanero.

Bigon, nominato nell’ottobre 2024 Global Football Technical Director del CFG, e Marwood, che ricopre il ruolo di Managing Director of Global Football Services, hanno seguito il match dal vivo, confermando l’attenzione costante del gruppo nei confronti del progetto Palermo. La loro presenza è emersa anche nel video backstage pubblicato successivamente dal club rosanero sul proprio canale YouTube.

Si tratta di una visita significativa, soprattutto in un momento delicato della stagione e del mercato invernale. Il City Football Group continua infatti a monitorare direttamente l’evoluzione sportiva dei club della propria galassia, valutando non solo i risultati, ma anche l’identità di squadra, la crescita dei singoli e la coerenza del progetto tecnico.

La presenza congiunta di Bigon e Marwood al Braglia rafforza il messaggio di un Palermo seguito da vicino dai vertici del CFG, segnale di fiducia ma anche di attenzione su un percorso che resta centrale nelle strategie del gruppo.

 

 

Altre notizie

corrado

Pisa, Corrado frena sul mercato: «Tramoni è importante per noi, ora testa al Sassuolo»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
binda

Gazzetta dello Sport: “Tramoni-Palermo, alt! I retroscena della trattativa”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Screenshot 2026-01-29 072335 Tramoni

La Nazione: “Tramoni è un mistero”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Screenshot 2026-01-29 071420

Il Tirreno: “Pisa, continua la telenovela Tramoni: il Palermo rilancia, il fantasista prende tempo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
inzaghi gardini mirri osti (12)

Repubblica: “Rosa, offerti sei milioni per prendere Tramoni. La palla passa ora al Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
palermo bari serie b 2-0 (72) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Serie B, i rosanero faticano lontano dal Barbera: numeri e rimpianti impongono una svolta al San Nicola”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (22) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi riflette: possibili novità di formazione a Bari”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
palermo frosinone 2-0 (127) diakitè

Giornale di Sicilia: “Il Modena insiste per Diakitè”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
tramoni

Giornale di Sicilia: “Palermo, il Pisa dice no per Tramoni. Dennis Johnsen riprende quota”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
MatteoTramoniPisaSPG (1)

Corriere dello Sport: “Il Palermo offre 6 milioni per Tramoni. E c’è Johnsen”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
tramoni

Palermo-Tramoni: il Pisa non apre alla cessione

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Donati-Sampdoria-640x428 (1)

Escl. Donati: «Bari-Palermo è imprevedibile, Inzaghi sa come arrivare all’obiettivo»

Rosario Di Stefano Gennaio 28, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

corrado

Pisa, Corrado frena sul mercato: «Tramoni è importante per noi, ora testa al Sassuolo»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
palermo lecco 1-2 (45) soleri brunori

Sampdoria, assalto a Soleri: la dirigenza studia il colpo per l’attacco

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Screenshot 2026-01-29 111337

Palermo osservato speciale del CFG: Bigon e Marwood al Braglia per Modena-Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Screenshot 2026-01-29 094106

Il Secolo: “Sampdoria, Tey il finanziatore sparito dai radar. Nel mirino la sua società di scommesse”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Cutrone

Gazzetta dello Sport: “Cutrone verso Monza. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026