Pisa, Corrado frena sul mercato: «Tramoni è importante per noi, ora testa al Sassuolo»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
corrado

PISA –
Giuseppe Corrado chiude (almeno per ora) ogni discussione sul futuro di Matteo Tramoni. Il presidente del Pisa è intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione dell’accordo con la Banca di Pescia e Cascina, tornando anche sull’affare che ha animato gli ultimi giorni di calciomercato.

«Ci conoscete ormai da nove anni – ha dichiarato Corrado – non abbiamo mai detto bugie, ma siamo abituati a far seguire i fatti. In casi come questi correre dietro a illazioni o supposizioni non ci appartiene. Non voglio pensare che sia stato fatto per destabilizzare l’ambiente».

Il numero uno nerazzurro ha ribadito la linea di assoluta prudenza del club fino alla chiusura della finestra invernale: «Il 2 febbraio finisce il calciomercato, poi ci sarà anche una conferenza stampa. Noi ci dimostreremo corretti fino in fondo». Ma, per il momento, la priorità è solo una: «Oggi per noi la cosa più importante è la partita con il Sassuolo che si giocherà tra 48 ore. Dobbiamo concentrarci esclusivamente su questo, poi risponderemo nel merito».

Corrado ha comunque ribadito il peso specifico di Tramoni all’interno del progetto tecnico: «È un giocatore importante che serve al Pisa, ribadisco questo concetto», lasciando intendere come la volontà del club sia quella di proseguire con il fantasista italo-francese almeno fino al termine della stagione.

Spazio anche agli aggiornamenti sugli ultimi arrivi. Su Stojilkovic, il presidente ha rassicurato: «Sarà disponibile, non ci sono problemi sul transfer. Forse sfrutteremo tutti i nuovi arrivati già in questa partita». Un segnale chiaro di come il Pisa voglia affrontare il rush finale di mercato senza perdere di vista il campo.

