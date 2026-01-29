Palermo–Cremonese, contatti per Johnsen: i rosanero pronti all’offerta definitiva

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
dimarzio_19

PALERMO –
Proseguono i contatti tra Palermo e Cremonese per Dennis Johnsen. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club rosanero sta spingendo per l’esterno offensivo norvegese e nelle prossime ore è attesa un’offerta a titolo definitivo.

Johnsen rappresenta una delle principali alternative sul tavolo del direttore sportivo Carlo Osti, soprattutto dopo la chiusura della pista che portava a Matteo Tramoni. La Cremonese, dal canto suo, valuta la situazione anche in base alle esigenze del reparto offensivo e alle ultime riflessioni tecniche.

La trattativa resta aperta, con il Palermo deciso ad accelerare per consegnare a Filippo Inzaghi un rinforzo offensivo negli ultimi giorni di mercato.

