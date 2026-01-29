Palermo, Magnani torna in campo: primo allenamento in rosanero dopo il rientro dalla Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
e43b5db5-ed42-4c2b-ad7c-3dfc900b15e9

PALERMO –
È iniziata ufficialmente la seconda avventura in rosanero di Giangiacomo Magnani. Il difensore ha svolto il primo allenamento con il Palermo dopo il rientro dal prestito alla Reggiana, tornando a lavorare con il gruppo guidato da Filippo Inzaghi al centro sportivo di Torretta.

Magnani aveva lasciato Palermo nella scorsa estate per motivi familiari, trasferendosi in Emilia, ma resta un profilo ben conosciuto all’interno dello spogliatoio rosanero. Il suo ritorno rappresenta un’opzione in più per il reparto difensivo, in un momento delicato della stagione e con il calendario che entra nel vivo.

Il centrale sta completando il percorso di reinserimento atletico e tecnico dopo il periodo lontano dal club e verrà valutato giorno dopo giorno dallo staff. La sua disponibilità per le prossime gare dipenderà dalle condizioni fisiche e dalle scelte dell’allenatore, che potrà contare su un giocatore già perfettamente integrato nel contesto Palermo.

Altre notizie

perinetti

Escl. Perinetti: «Sei milioni per Tramoni? Il Palermo cerca imprevedibilità. Athletic? Ora ce la giochiamo fino alla fine»

Angelo Giambona Gennaio 29, 2026
dimarzio_19

Palermo–Cremonese, contatti per Johnsen: i rosanero pronti all’offerta definitiva

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
corrado

Pisa, Corrado frena sul mercato: «Tramoni è importante per noi, ora testa al Sassuolo»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Screenshot 2026-01-29 111337

Palermo osservato speciale del CFG: Bigon e Marwood al Braglia per Modena-Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
binda

Gazzetta dello Sport: “Tramoni-Palermo, alt! I retroscena della trattativa”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Screenshot 2026-01-29 072335 Tramoni

La Nazione: “Tramoni è un mistero”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Screenshot 2026-01-29 071420

Il Tirreno: “Pisa, continua la telenovela Tramoni: il Palermo rilancia, il fantasista prende tempo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
inzaghi gardini mirri osti (12)

Repubblica: “Rosa, offerti sei milioni per prendere Tramoni. La palla passa ora al Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
palermo bari serie b 2-0 (72) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Serie B, i rosanero faticano lontano dal Barbera: numeri e rimpianti impongono una svolta al San Nicola”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (22) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi riflette: possibili novità di formazione a Bari”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
palermo frosinone 2-0 (127) diakitè

Giornale di Sicilia: “Il Modena insiste per Diakitè”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
tramoni

Giornale di Sicilia: “Palermo, il Pisa dice no per Tramoni. Dennis Johnsen riprende quota”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

perinetti

Escl. Perinetti: «Sei milioni per Tramoni? Il Palermo cerca imprevedibilità. Athletic? Ora ce la giochiamo fino alla fine»

Angelo Giambona Gennaio 29, 2026
e43b5db5-ed42-4c2b-ad7c-3dfc900b15e9

Palermo, Magnani torna in campo: primo allenamento in rosanero dopo il rientro dalla Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
dimarzio_19

Palermo–Cremonese, contatti per Johnsen: i rosanero pronti all’offerta definitiva

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
corrado

Pisa, Corrado frena sul mercato: «Tramoni è importante per noi, ora testa al Sassuolo»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
palermo lecco 1-2 (45) soleri brunori

Sampdoria, assalto a Soleri: la dirigenza studia il colpo per l’attacco

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026