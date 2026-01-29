Palermo, Magnani torna in campo: primo allenamento in rosanero dopo il rientro dalla Reggiana

PALERMO –

È iniziata ufficialmente la seconda avventura in rosanero di Giangiacomo Magnani. Il difensore ha svolto il primo allenamento con il Palermo dopo il rientro dal prestito alla Reggiana, tornando a lavorare con il gruppo guidato da Filippo Inzaghi al centro sportivo di Torretta.

Magnani aveva lasciato Palermo nella scorsa estate per motivi familiari, trasferendosi in Emilia, ma resta un profilo ben conosciuto all’interno dello spogliatoio rosanero. Il suo ritorno rappresenta un’opzione in più per il reparto difensivo, in un momento delicato della stagione e con il calendario che entra nel vivo.

Il centrale sta completando il percorso di reinserimento atletico e tecnico dopo il periodo lontano dal club e verrà valutato giorno dopo giorno dallo staff. La sua disponibilità per le prossime gare dipenderà dalle condizioni fisiche e dalle scelte dell’allenatore, che potrà contare su un giocatore già perfettamente integrato nel contesto Palermo.