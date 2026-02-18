Sambenedettese, ribaltone totale: esonerati Mancinelli e De Angelis. Arriva Boscaglia

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Boscaglia

Rivoluzione in casa Sambenedettese. Con una decisione a sorpresa, il club marchigiano ha sollevato dall’incarico l’allenatore Marco Mancinelli e il direttore sportivo Stefano De Angelis, aprendo un nuovo capitolo tecnico nel pieno della stagione.

La panchina è stata affidata a Roberto Boscaglia, profilo di esperienza e curriculum importante tra Serie B e Serie C. L’ex tecnico di Trapani, Brescia, Novara e Virtus Entella – con cui ha guidato i liguri sia in B che in C – torna così in pista dopo le esperienze anche con Palermo, Foggia, Ancona e Latina.

Secondo cambio in stagione

Per la neopromossa Sambenedettese si tratta del secondo avvicendamento in panchina. Il precedente cambio non aveva prodotto gli effetti sperati: Mancinelli era subentrato a Filippo D’Alesio, che a sua volta aveva preso il posto di Ottavio Palladini. Una stagione fin qui segnata da continui scossoni tecnici.

La società ha deciso di intervenire in maniera drastica anche sul fronte dirigenziale, scegliendo di interrompere il rapporto con De Angelis nel tentativo di dare una sterzata al progetto.

Obiettivo rilancio

L’arrivo di Boscaglia rappresenta una scelta di esperienza per rilanciare la squadra e consolidare il percorso della neopromossa, chiamata ora a ritrovare stabilità tecnica e risultati.

La Sambenedettese cambia pelle ancora una volta. Adesso la parola passa al campo.

