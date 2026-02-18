Corriere dello Sport: “Il Palermo è implacabile. Tocca alle grandi per la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Palermo Entella 3-0 (24)

PALERMO – Implacabile contro le squadre di medio-bassa classifica, ancora incompiuto nei confronti diretti. È questo l’identikit del Palermo di Inzaghi tracciato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, fotografia di una rimonta costruita con continuità ma non ancora completata.

Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i numeri sono eloquenti: 43 dei 48 punti conquistati finora sono arrivati contro formazioni fuori dalla griglia playoff. Una percentuale altissima che certifica la maturità raggiunta dai rosanero nelle partite sulla carta più abbordabili, terreno spesso minato nelle stagioni precedenti.

Il successo netto sulla Virtus Entella è solo l’ultimo esempio di una squadra che quest’anno non si distrae. In Serie B non esistono gare scontate e Inzaghi ha inculcato questo concetto al gruppo fin dal primo giorno. Lo sottolinea ancora Paolo Vannini nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, ricordando come il Palermo abbia saputo vincere anche soffrendo, difendendosi con compattezza e portando a casa tre punti pesanti. Emblematici gli 1-0 contro Sampdoria, Padova e Spezia.

La crescita rispetto al passato è evidente. Come ricorda Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, nel primo anno di Corini i rosanero mancarono l’accesso ai playoff per le occasioni sprecate contro Benevento e Brescia. Nella stagione successiva, in piena corsa vertice, arrivarono scivoloni interni contro Lecco e Ternana, poi retrocesse. Oggi lo scenario è diverso: contro le squadre di bassa classifica il Palermo non ha mai perso e le 13 vittorie sono tutte maturate in questo tipo di confronti.

Il rovescio della medaglia, però, resta evidente. Contro le sette squadre attualmente nella griglia playoff il Palermo non ha ancora vinto. Cinque pareggi e tre sconfitte – contro Monza, Catanzaro e Juve Stabia – rappresentano il limite da superare. È qui che la squadra deve compiere l’ultimo salto di qualità.

Il calendario non concede tregua. Le prossime sfide, statisticamente favorevoli, nascondono insidie: il Südtirol è in grande forma, il Pescara ha ritrovato slancio e il Mantova è in piena lotta salvezza. Ma, come sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, lo snodo decisivo arriverà nelle ultime cinque giornate: Frosinone e Venezia in trasferta, Cesena e Catanzaro al Barbera.

Sarà lì che si misurerà la reale maturità del Palermo. La convinzione di Inzaghi è chiara: la squadra arriverà a quell’appuntamento più consapevole, più solida, più pronta a prendersi anche i confronti diretti. Perché per completare la rimonta serve vincere dove finora si è solo resistito.

