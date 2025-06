Salernitana, Valentini lancia l’allarme: «Otto giocatori ko per intossicazione, vogliamo regolarità»

Emergono nuovi dettagli sul grave caso di intossicazione alimentare che ha colpito la Salernitana al rientro dalla trasferta di Genova. A pochi giorni dal ritorno del playout contro la Sampdoria, in programma venerdì sera allo stadio “Arechi”, il club campano ha ufficialmente richiesto alla Lega B il rinvio della partita, denunciando una situazione d’emergenza.

A fare il punto è stato il direttore sportivo Marco Valentini, intervenuto ai microfoni del TGR Campania. Il dirigente ha tracciato un quadro preoccupante delle condizioni interne al gruppo squadra:

«Abbiamo tutto lo staff e otto giocatori fuori uso. La cosa più importante in questo momento è che venga ristabilita la salute di tutti i componenti. Speriamo di farcela in 48 ore. La prossima sarà la partita dell’anno e, se possibile, vorremmo affrontarla con il massimo delle forze, ma soprattutto con il massimo della regolarità».

Parole che fanno eco alla nota ufficiale diramata dal club, in cui si invoca l’intervento delle autorità competenti per garantire equità sportiva in vista di un appuntamento decisivo per il futuro della squadra.

Resta ora da capire quale sarà la posizione della Lega e se il match contro la Sampdoria verrà effettivamente posticipato. Intanto, la Salernitana lavora contro il tempo per recuperare giocatori e staff in vista di un appuntamento che potrebbe valere una stagione intera.