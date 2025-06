TMW: “Spezia, Besiktas su Esposito: pronti 8 milioni per superare Bologna e Palermo”

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il club turco fa sul serio per il regista classe 2000: pronta un’offerta-monstre per superare Bologna e Palermo

Il futuro di Salvatore Esposito potrebbe tingersi di bianconero, ma non quello del Palermo o del Bologna. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Besiktas sarebbe pronto a rilanciare con forza per assicurarsi le prestazioni del regista dello Spezia, reduce da una stagione da protagonista in Serie B con 7 gol e 10 assist in 37 presenze.

Il centrocampista, sotto contratto con i liguri fino al 2027, ha registrato un netto miglioramento rispetto alle precedenti annate, attirando su di sé l’interesse di diversi club. Tuttomercatoweb spiega che la valutazione iniziale del giocatore si aggirava sui 4 milioni di euro, ma il Besiktas sarebbe disposto ad arrivare fino a 8 milioni, raddoppiando di fatto l’offerta e superando la concorrenza delle italiane.

«Una cifra che farebbe riflettere seriamente lo Spezia», si legge su TMW, anche in virtù del fatto che con un solo sacrificio la società ligure potrebbe finanziare l’intera campagna acquisti estiva, in vista di una nuova corsa alla promozione dopo la delusione dei playoff.

Il nodo principale, tuttavia, resta la volontà del calciatore. Il Besiktas, club ambizioso della massima serie turca in cui milita anche Ciro Immobile, rappresenterebbe una vetrina internazionale, ma non è da escludere che Esposito possa preferire una destinazione italiana per continuare il proprio percorso di crescita.