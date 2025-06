Empoli, UFFICIALE: Pagliuca nuovo tecnico

L’Empoli ha scelto il nome per la panchina della prossima stagione: sarà Guido Pagliuca a guidare gli azzurri nella nuova avventura in Serie B. Il tecnico toscano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, come annunciato dal club in una nota ufficiale.

Ecco quanto comunicato dall’Empoli Football Club:

“Empoli Football Club comunica che Guido Pagliuca è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027”.

Pagliuca, nato a Cecina il 17 febbraio 1976, vanta una lunga carriera tra Serie D, Serie C e Serie B. Dopo gli esordi nelle giovanili di Rosignano e Cecina, ha conquistato diverse promozioni alla guida di Borgo a Buggiano e Lucchese, affermandosi come uno degli allenatori più preparati del panorama delle categorie inferiori. La definitiva consacrazione è arrivata nella stagione appena conclusa con la Juve Stabia, condotta fino alla promozione in Serie B e al quinto posto in classifica, con conseguente qualificazione ai play-off.

Per l’Empoli si tratta di una scelta che guarda al futuro, con un tecnico in ascesa e contraddistinto da idee di gioco moderne, spirito di gruppo e valorizzazione dei giovani. Pagliuca sarà ora chiamato a raccogliere l’eredità di Roberto D’Aversa, puntando a rilanciare le ambizioni della società toscana dopo una stagione difficile.