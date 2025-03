Salernitana, Breda: «Bisogna sempre migliorarsi e affrontare ogni partita con voglia di crescere»

Roberto Breda, allenatore della Salernitana, è intervenuto al Giffoni in a Day per condividere la sua visione del calcio e la sua esperienza da tecnico. Reduce dalla vittoria contro il Modena, Breda ha sottolineato l’importanza di apprezzare i successi, ma senza adagiarvisi, mantenendo sempre alta la motivazione.

La responsabilità dell’allenatore

«Fare l’allenatore significa aiutare un ragazzo a diventare calciatore, creargli l’ambiente giusto per migliorarsi. Ti senti responsabile del loro percorso, ed è una cosa bellissima. Creare un gruppo in cui tutti vogliono crescere e sposare le tue idee è una sfida entusiasmante, che spero di poter portare avanti il più a lungo possibile».

Il rendimento esterno e la sfida contro il Bari

Breda ha poi analizzato il cammino della Salernitana in questa stagione, con un focus sulle difficoltà riscontrate nelle partite fuori casa.

«Siamo consapevoli di aver faticato lontano dall’Arechi, ma non deve essere un alibi. Domenica andiamo a Bari, uno stadio enorme, contro una squadra forte. Queste sono le sfide che devono stimolarci. Non mi piace sentir dire ‘bisogna vincere a tutti i costi’, perché è poco rispettoso nei confronti dell’avversario. Quello che dico ai miei giocatori è: ‘Dobbiamo dare il massimo, lavorare con intensità e cercare di non lasciare nulla al caso’».

La mentalità vincente

La vittoria contro il Modena ha dato fiducia ai granata, ma Breda insiste sull’importanza di non fermarsi ai singoli risultati.

«Vincere dà autostima e consapevolezza, ma non deve farci rilassare. La vittoria deve essere uno stimolo, non un punto d’arrivo. Bisogna sempre migliorarsi e affrontare ogni partita con voglia di crescere».