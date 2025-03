Palermo verso la Cremonese: seduta pomeridiana a Torretta, il report

Prosegue la preparazione del Palermo agli ordini di Alessio Dionisi. Questo pomeriggio i rosanero si sono ritrovati al centro sportivo di Torretta per una nuova sessione di allenamento, in vista del prossimo impegno di campionato.

La seduta è iniziata con un’attivazione motoria e tecnica, per poi proseguire con un’esercitazione mirata al possesso palla, utile a migliorare rapidità e gestione della manovra. A seguire, Dionisi ha diretto una partita a campo ridotto, favorendo situazioni di gioco in spazi stretti per aumentare intensità e reattività nelle giocate. L’allenamento si è concluso con un lavoro aerobico, fondamentale per la tenuta fisica della squadra.

I rosanero continueranno a lavorare nei prossimi giorni per affinare condizione e strategie, con l’obiettivo di arrivare al meglio alla prossima sfida.