Cremonese, ripresa la preparazione in vista del Palermo: il report

La Cremonese ha dato il via alla settimana di preparazione con la prima seduta di allenamento al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 marzo, i grigiorossi guidati da mister Stroppa sono scesi in campo per lavorare in vista dell’importante sfida di campionato contro il Palermo, in programma venerdì 14 marzo allo Stadio Renzo Barbera.

Il lavoro odierno è iniziato con una fase di attivazione muscolare, per poi proseguire sul campo numero 4 con una serie di esercitazioni tecniche e tattiche. I calciatori non impiegati nell’ultima gara contro il Catanzaro hanno concluso la seduta con una partitella, mentre coloro che sono scesi in campo sabato hanno svolto un lavoro fisico mirato per il recupero.

Il programma della squadra prevede il prossimo allenamento domani mattina, con inizio alle ore 10.30.