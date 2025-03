Palermo verso la Cremonese: le immagini della seduta pomeridiana

Il Palermo è sceso in campo questo pomeriggio al centro sportivo di Torretta per proseguire la preparazione in vista della sfida di venerdì 14 marzo contro la Cremonese. La squadra rosanero, agli ordini di mister Dionisi, ha svolto una seduta di allenamento pomeridiana, con un mix di esercitazioni tecniche e tattiche.

Attraverso i propri canali social, il club ha condiviso una clip con alcune immagini della sessione odierna, offrendo ai tifosi uno sguardo sul lavoro della squadra in avvicinamento al match del “Barbera”. La preparazione proseguirà nei prossimi giorni con nuovi allenamenti per affinare i dettagli in vista dell’importante sfida di campionato.