Palermo, Audero presta giuramento all’Ambasciata: ora è cittadino indonesiano

Giornata storica per Emil Audero Mulyadi: il portiere del Palermo ha ufficialmente acquisito la cittadinanza indonesiana. La cerimonia di giuramento si è svolta oggi, 10 marzo 2025, presso l’Ambasciata della Repubblica di Indonesia a Roma, insieme ad altri due calciatori di origine indonesiana, Joey Pelupessy e Dean James. Il processo di naturalizzazione, avviato dalla Federazione Calcistica Indonesiana (PSSI) per rafforzare la nazionale in vista delle prossime competizioni, si è concluso in tempi rapidi con l’approvazione delle autorità governative.

Dopo il giuramento, Audero e gli altri due giocatori riceveranno ufficialmente le loro carte d’identità indonesiane, completando così l’iter burocratico. Tuttavia, per poter indossare la maglia della nazionale indonesiana, il portiere rosanero dovrà attendere il completamento della procedura di trasferimento federativo dalla FIGC alla PSSI, un passaggio fondamentale affinché possa essere convocato dal commissario tecnico Patrick Kluivert.

Il Palermo continuerà ad avere a disposizione Audero per il prosieguo della stagione, mentre il giocatore attende di poter difendere i pali della nazionale indonesiana nelle future competizioni internazionali.