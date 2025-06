Salernitana, allarme intossicazione dopo la sconfitta con la Samp: staff e giocatori in ospedale

Notte movimentata per la Salernitana al rientro da Genova, dopo la sconfitta per 2-0 contro la Sampdoria nel playout di andata. Diversi tesserati sono finiti in ospedale per sospetta intossicazione alimentare.

Secondo quanto riportato da Salernonotizie.it, alcuni giocatori e membri dello staff della Salernitana sono stati registrati al triage dei pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi” di Salerno e del “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia con sintomi compatibili con un’intossicazione alimentare.

Il malessere sarebbe comparso dopo il viaggio notturno di ritorno da Genova con volo charter, atterrato a Pontecagnano. Durante il volo, la comitiva granata avrebbe consumato un pasto al sacco confezionato a Genova, che ora è finito sotto esame.

Come ricostruito da Salernonotizie.it, i resti del pasto sono stati sottoposti ad analisi e la società ha segnalato l’accaduto alla polizia di Genova tramite una telefonata formale, richiedendo che vengano effettuate tutte le indagini necessarie per accertare eventuali responsabilità.

L’intervento dei sanitari si è reso necessario immediatamente dopo l’atterraggio. Salernonotizie.it riferisce che l’intera vicenda è stata gestita con tempestività dai dirigenti della Salernitana, nel tentativo di tutelare la salute dei propri tesserati e chiarire le circostanze dell’episodio.