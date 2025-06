Tuttosport: “Palermo, Inzaghi scalda i motori”

L’annuncio ufficiale è sempre più vicino: Filippo Inzaghi sarà il nuovo allenatore del Palermo. Dopo aver rescisso il contratto con il Pisa, e con l’esonero di Alessio Dionisi già formalizzato, manca solo l’ultimo passaggio burocratico. Come riporta Cristiano Tognoli su Tuttosport, «il tecnico piacentino è pronto ad avviare il suo nuovo ciclo in rosanero, con l’obiettivo dichiarato di riportare il club in Serie A».

Contestualmente, anche il Catanzaro ha scelto il suo nuovo tecnico: sarà Alberto Aquilani, chiamato a raccogliere l’eredità di Fabio Caserta. Quest’ultimo è vicino alla panchina del Bari, ora libera dopo la rescissione con Moreno Longo, e in vantaggio sulla Juve Stabia per l’ingaggio.

Pescara: Baldini valuta, obiettivo Bruzzaniti

In casa Pescara, settimana chiave per il futuro di Silvio Baldini. Il tecnico, come riportato da Tognoli su Tuttosport, «ha espresso il desiderio non solo di puntare alla B, ma anche alla Serie A, in una piazza che ha già dimostrato di sentire sua». La decisione verrà presa anche insieme alla famiglia: nel suo staff c’è il figlio Mattia Baldini.

Nel frattempo, i biancazzurri seguono Giovanni Bruzzaniti, autore di 15 gol con il Pineto, tra cui uno proprio contro il Pescara all’Adriatico. Il cartellino è del Crotone, e su di lui c’è anche il Mantova.

Panchine: Stroppa-Venezia, Sottil-Modena, Frosinone tra Coppitelli e Gorgone

Il Venezia è pronto ad accogliere Giovanni Stroppa, ma prima serve la rescissione con Eusebio Di Francesco, sempre più vicino al Lecce. L’accordo con Stroppa è stato raggiunto su base biennale. Nel frattempo, Andrea Sottil è vicino alla firma con il Modena, dove Paolo Mandelli tornerà a guidare la Primavera.

Al Frosinone, invece, è corsa a due tra Federico Coppitelli e Massimiliano Gorgone per la panchina giallazzurra.

Trattative e obiettivi: Avellino, Sudtirol, Bari

L’Avellino guarda con attenzione in casa Catanzaro: piacciono il difensore Matias Antonini e l’attaccante Tommaso Biasci. Il Sudtirol, invece, punta Tommaso Marras (ex Caldiero), il 19enne juventino Alessio Vacca (per cui la Juve preferirebbe la Next Gen) e Flavio Bianchi, in uscita dal Brescia.

Secondo Tognoli su Tuttosport, «un altro nome caldo per l’attacco del duo Bravo-Castori è Guglielmo Mignani, figlio di Michele (allenatore del Cesena), autore di 19 e 18 gol nelle ultime due stagioni con la Pianese».