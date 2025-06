Sportmediaset: “Asta per Niklas Pyyhtia. C’è il Palermo”

Niklas Pyyhtia si prepara a essere uno dei nomi caldi del prossimo campionato di Serie B. Come riportato da Sportmediaset, il giovane centrocampista finlandese, di proprietà del Bologna, è al centro di una vera e propria bagarre di mercato tra quattro club ambiziosi: Palermo, Bari, Modena e Spezia.

Tutti e quattro hanno manifestato un interesse concreto per il classe 2003, che nella passata stagione si è messo in evidenza sia tra Prima Squadra che Primavera felsinea. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il Bologna starebbe valutando l’opzione di un prestito secco, per garantirgli una maggiore continuità di minutaggio e favorirne così la crescita in un contesto competitivo come quello della Serie B.

Pyyhtia, nato a Turku e cresciuto calcisticamente tra TPS e Honka, ha collezionato oltre 50 presenze tra Ykkönen e Veikkausliiga, prima di approdare in Emilia nel 2021 per una cifra vicina ai 500mila euro. Con la maglia del Bologna ha esordito in Serie A nel gennaio 2022, totalizzando 7 presenze, oltre a comparire anche in Coppa Italia.

Dotato di buona intelligenza tattica, visione di gioco e ampi margini di miglioramento, il finlandese è considerato uno dei prospetti più interessanti usciti dal vivaio rossoblù negli ultimi anni. Sportmediaset sottolinea che nelle prossime settimane i contatti tra le parti sono destinati a intensificarsi, con le pretendenti pronte a muovere i passi decisivi per assicurarsi un centrocampista di prospettiva e già pronto per un ruolo da protagonista.