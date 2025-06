Il Secolo: “Esposito-Palermo? Sua cessione servirebbe per finanziare mercato dello Spezia”

Il club valuta la cessione di alcuni big per finanziare i nuovi acquisti. D’Angelo chiede una rosa quasi completa già per il ritiro nelle Dolomiti.

L’estate dello Spezia comincia con un obiettivo chiaro: definire al più presto l’organico da mettere a disposizione di Luca D’Angelo. Il tecnico ha chiesto una rosa competitiva e quasi definitiva già in vista del ritiro in quota, tra le Dolomiti, come confermato anche dal dg Andrea Gazzoli nella conferenza stampa di fine stagione.

Budget e obiettivi chiari

«Se serve comprare un calciatore domani, lo compriamo», ha detto Gazzoli, solitamente misurato nei toni, ma determinato. Come riportato da Massimo Guerra su Il Secolo di La Spezia, la linea tracciata tra proprietà americana e area tecnica è chiara: mantenere la categoria, puntare ai playoff e – se le condizioni lo permetteranno – provare un’altra scalata alla Serie A dopo la delusione con la Cremonese.

Riscatti, prestiti e uscite

Entro fine mese, lo Spezia dovrà sciogliere i nodi legati a riscatti e controriscatti. In cima alla lista c’è Giuseppe Aurelio, in prestito dal Palermo con diritto di riscatto (valore: 400.000 euro). Più complessa la situazione di Duccio Degli Innocenti, in prestito con diritto di riscatto dallo Spezia e controriscatto a favore dell’Empoli.

Tornano dai prestiti Mirko Antonucci (difficile il riscatto da parte del Cesena) e Daniele Verde, il cui futuro dipenderà anche dall’esito del playout Salernitana-Sampdoria.

Tra le uscite, certi di partire Cipot, Moutinho, Cugnata e Zurkowski. Saluterà anche il portiere Stefano Gori (Juventus), mentre si attende il rientro di Sarr, reduce da un infortunio alla spalla.

Cessioni eccellenti per finanziare il mercato

Secondo Guerra su Il Secolo di La Spezia, per finanziare la campagna acquisti lo Spezia potrebbe sacrificare due pedine chiave:

Przemysław Wiśniewski, valutato attorno ai 2 milioni di euro

Salvatore Esposito, il cui cartellino ha attirato l’interesse di Palermo (4 milioni), Bologna e, nelle ultime ore, anche del Besiktas, dove milita Ciro Immobile. Il valore stimato può salire oltre gli 8 milioni.

Una cessione del regista basterebbe a coprire gran parte del mercato in entrata. La decisione sarà condivisa con il giocatore, legato allo Spezia fino al 2027.

I nomi in entrata

Al momento, pochi i nomi accostati ai liguri. Tra questi, spicca Gabriele Artistico, classe 2002, di proprietà della Lazio e reduce dalla retrocessione con il Cosenza. È un profilo che potrebbe rinforzare l’attacco bianco.

Come riporta ancora Massimo Guerra su Il Secolo di La Spezia, la priorità resta quella di offrire a D’Angelo una rosa ben delineata già in fase di preparazione estiva. Solo allora si capirà davvero quale sarà il volto del nuovo Spezia, tra ambizioni, sostenibilità e crescita.